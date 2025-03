Las primeras fotos de Fede Bal y Fátima Florez juntos

Qué pasó entre Fede Bal y Fátima Florez

Majo Martino contó que el actor y la humorista coincidieron en los Martin Fierro de Miami y fueron junto con un nutrido grupo de personas a cenar después de la gala. Carmen Barbieri y Marcelo Polino estuvieron presentes y de hecho fue la primera quien los alentó a que siguieran la noche juntos.

image.png

"Fátima me dijo que tenía ganas de ir a bailar pero que no tenía con quién, entonces le dije que fuera con Fede. Igual, mi hijo no me cuenta nada a mi", reveló en "Mañanísima".

image.png

Consultada por esta historia, Fátima aclara que está sola pero 'disfrutando de la soltería' mientras que Fede apenas responde con risas cuando algún cronista quiere indagar por este amor que dicen, ya sería un hecho.