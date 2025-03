La novia de Liam Payne habló por primera vez tras la muerte del cantante y contó por qué se fue sola de Argentina

Los fanáticos y su familia expresaron el pesar por la muerte del ex One Direction, entre ellos su novia, Kate Cassidy, quien estuvo junto a Payne en la Argentina durante dos semanas, pero regresó a su hogar en solitario.

Ahora, a más de cuatro meses de la muerte de su pareja, habló con el programa británico Lorraine y expresó cómo está transitando el duelo: “Hablo mucho de él en tiempo presente y no siento la necesidad de corregirlo porque todavía no puedo hacerlo del todo... eso es parte de mi proceso de sanación”.

“Todavía estoy trabajando para aceptar el hecho de que ya no está aquí, por lo que me resulta difícil referirme a él en tiempo pasado y, cuando lo hago, casi me duele un poco más. Es más oficial”, agregó la modelo e influencer.

“Nunca hubiera pensado que estaría hablando de él en tiempo pasado, así que definitivamente es muy difícil de aceptar”, cerró sobre el complejo proceso de aceptación de una muerte inesperada y que desató múltiples interrogantes.

La razón por la que la novia de Liam Payne se fue antes de Buenos Aires

El exintegrante de One Direction se encontraba en la Argentina desde hacía dos semanas antes de morir y había viajado junto a su novia, Kate Cassidy.

La influencer no estaba en Buenos Aires cuando el fatal hecho ocurrió, ya que hacía dos días había decidido volver a Florida. Por medio de sus redes sociales, explicó por qué volvió a su hogar antes que el cantante.

“Estaba muy lista para irme, honestamente. Me encanta Sudamérica, pero odio quedarme en un solo lugar mucho tiempo”, explicó en un video publicado en su cuenta de TikTok dos días antes de la muerte de Payne.

“Se suponía que nos íbamos a quedar cinco días, pero se convirtieron en dos semanas, y yo estaba como ‘Necesito volver a casa’”, agregó sobre la decisión de volver sola. En cuanto al músico, solo lo mencionó al pasar para decir que compró una nueva almohada para el avión porque la suya se la dejó a Payne.