Las nuevas reglas de Gran Hermano que cambiarán el juego dentro de la casa

Esta decisión se habría tomado debido a que Martín Ku (El Chino), ya ganó la prueba de líder en cuatro ocasiones, y la idea es que todos tengan la oportunidad de competir para que el juego cambie constantemente.

Por otra parte, Santiago del Moro anunció que llegará 'El congelado', el juego que ya estaba programado y se lo hizo saber a los participantes. "En las próximas semanas puede ser que en algún momento suene una alarma y se les diga a todos que se tienen que quedar congelados, inmóviles, como si fueran una estatua de hielo. Ahí va a entrar por sorteo un familiar o un ser querido y esa persona les va a poder decir algo que sea con su vida, pero ustedes no pueden accionar. Pueden emocionarse, tentarse, suspirar, pero no pueden hablar", detalló.

Además, el conductor reveló que si el participante rompe las reglas y se mueve ante la visita de su familiar, podría ser nominado o directamente expulsado de la casa. "Les digo esto para que vayan preparándose", agregó.

Sin embargo, pese a la especulación de los fanáticos, Del Moro aclaró que "solo ingresarán personas". En las redes, muchos habían hablado sobre la posibilidad de que a Juliana iba a poder ver a Otto, su gato, pero el conductor lo desmintió sin mencionar estos rumores.

Por otra parte, Santiago abrió el primer sobre dorado de la temporada y dio a conocer que "una exparticipante ingresará a la casa por 48 horas". Se trata de Romina Uhrig, quien tendrá la misión especial de enseñarles cómo ordenar y limpiar la cabeza. Además, podrá nominar en la gala del miércoles, algo que sorprendió a muchos de los fanáticos.

¿Cuándo será el repechaje de Gran Hermano 2023?

El conductor habló con Marina Calabróen su nuevo programa, Calabró 107.9 (El Observador 107.9), y contó: "Después viene el repechaje también, en dos o tres semanas, con nuevos y con ex. Pero la casa no va a elegir quién quiere que vuelva, lo va a elegir el público, de los ex obviamente. Un día van a entrar los nuevos y otro días los ex".

"Se decidió así porque ya anunciaron tanto adentro de la casa quién quería que vuelva que no tiene gracia", sentenció Santiago del Moro sobre lo que se viene en Gran Hermano (Telefe).