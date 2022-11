Las fotos de Mauro Icardi con una famosa actriz turca que dieron que hablar

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi no es ajena a los medios turcos. Mientras la mediática es relacionada con L-Gante y se saca fotos con sus ex, Maxi López , el jugador del Galatasaray estaría muy cerca de una actriz turca llamada Devrim Özkan de 24 años.

Aparecieron unas fotos del futbolista y la actriz, súper cerca en un evento. “Casualmente ella hoy fue a alentar al equipo de Mauro, del que es muy fan”, contaron. “Ella por ahora niega todo”, asegura la cuenta, sin embargo un detalle llamado la atención.

icardi.jpg

Primero la actriz, quien trabaja desde muy chica en la televisión turca, fue relacionada con Lucas Torreira, quien juega con Icardi en el mismo equipo. Pero fue una foto de los tres la que llamó demasiado la atención y alentó el rumor de romance entre el ¿ex? de Wanda.

icardi2.jpg

“Ese cruce de manitos dio que hablar”, señala la cuenta, sobre una foto en la que el futbolista y la actriz abrazan a Torreira…. ¡y sus manos quedaron juntas! ¿Nació el amor?

Mauro Icardi no se rinde con Wanda Nara y lo destrozan en las redes

Y la perra seguía y seguía. Mauro Icardi no para y a esta altura ya no sabemos si no está para la internación psiquiátrica. Es que en su cabeza él sigue con Wanda Nara a pesar de que la mediática ya le presentó todos los papeles del divorcio y no quiere saber más nada con él.

El futbolista del Galatasaray debería estar concentrado en jugar a la pelota pero está dele quete dele con las redes sociales y fingue que él y Wanda Nara todavía están juntos.

Esta vez Mauro Icardi fue otra vez por el lado del Instagram y le dejó un comentario a Wanda. No le importó que los usuarios de redes se rían de él, el muchacho cree que así va a recuperar a su esposa.