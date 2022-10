Ana Rosenfeld reveló la desagradable actitud de Mauro Icardi con Wanda Nara

ana rosenfeld.webp

Wanda Nara siempre tuvo claro que no quería saber más nada con Mauro Icardi. La rubia no pudo perdonar la infidelidad del futbolista con la China Suárez y un año después quiso ponerle punto final a su matrimonio. Sin embargo, el jugador del Galatasaray no se lo iba a hacer tan fácil.