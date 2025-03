Las emotivas palabras de Mirtha Legrand para rendir homenaje a Antonio Gasalla

“Mi pésame a su familia”, agregó la conductora con la voz entrecortada. Acto seguido, hizo un breve silencio y sentenció: “Y a vos Antonio, buen viaje”.

Antonio Gasalla murió este martes por la mañana a los 84 años. Tras la noticia que golpeó al mundo del espectáculo, Susana Giménez despidió con sentidas palabras a quien le puso muchísimo humor a su programa y también se refirió a la gran dupla que supieron conformar.

En diálogo con El noticiero de la gente (Telefe), la diva habló de la muerte de su amigo: “Todos me dicen que es mejor, que dejó de sufrir y que es mejor que haya partido. Lo sé. Si pienso en él, sé que le pasó lo mejor que le podía pasar, pero es una cosa tan fuerte lo que dejó en mí Antonio. No solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia; dejó una enseñanza de cómo ser un profesional”.

Dolorida, agregó: “Realmente fue muy triste despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto”. Además, se mostró angustiada por no haberlo visitado antes de que muriera: “Justo le había dicho a Fede Levrino, productor de mi programa, que, aunque no me reconociera, quería ir a verlo, aunque me preguntara quién era. Me dijo que había arreglado todo. Esto fue hace tres días. Es como si hubiera tenido el presentimiento”.

“Todavía veo en la tele y en los medios sketchs en los que nos hemos muerto de risa, porque él decía todo lo que se le pasaba por la cabeza sin ninguna agresión. Era un artista inolvidable”, recordó Susana sobre las 16 temporadas que compartieron al aire.