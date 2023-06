"LAM Gate": ¿quiénes serás las reemplazantes del programa que conduce Ángel de Britto?

En primera instancia, aclaró: "Vamos a tener muchas rotativas". Por otro lado, remarcó: "El lunes se suma Fernanda Iglesias. Viene Fátima Florez una semana. Vuelven muchas exangelitas".

Además, también le preguntaron si Coti Romero de Gran Hermano (Telefe) podría regresar como panelista del programa, a lo que respondió: "Seguro vendrá".

¿Por qué Andrea Tabaoda se fue de LAM?

"Estoy muy muy triste. No fue mi decisión para nada", comenzó diciendo la panelista en la historia que compartió en su cuenta de Instagram. Y continuó: "No estaré más en LAM. Obviamente agradezco a todos mis compañeros. A Ángel de Brito, a Mandarina -la productora encargada de LAM-. Los voy a extrañar siempre".

Cabe destacar que, De Brito la acompañó desde el 2016, cuando Los Ángeles de la Mañana estaba en la pantalla de El Trece.

Tras la publicación de Taboada, Ángel confirmó la salida de Andrea, y sumó que Estefi Berardi también quedará afuera de LAM (América TV). Además, anunció que llegarán nuevas angelitas al programa.

"Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas", confirmó en una historia en su cuenta de Instagram, después del explosivo posteo que realizó la panelista en su propia cuenta, causando shock en la red.

"Era un secreto, que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo", continuó el periodista y conductor. "En junio, se despiden Estefanía Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevo proyectos", sentenció Ángel de Brito junto al emoji de un corazón.

¿Por qué Estefi Berardi se fue de LAM?

Estefi Berardi reveló la verdad detrás de su renuncia a LAM (América TV) y aseguró que su principal motivo fue Yanina Latorre.

En Mañanísima (Ciudad Magazine) la panelista reveló qué pasó el miércoles 21 de junio, cuando salió del estudio del ciclo conducido por Ángel de Brito y decidió no volver nunca más: "Mi intención era salir un rato, así ellos podían hacer el tema y volvía. Después me enteré de las cosas que se dijeron al aire y dije no vuelvo ni en pedo".

Luego, Berardi afirmó que los dichos de Yanina al aire fueron lo que la llevaron a decidir no esperar a fin de mes para irse del programa: "Yo no lo estaba viendo, después me lo contaron y obvio le mandé todo a mis abogados. Yo no pienso repetirlo, por mí no quiero ni escucharlo (en Mañanísima)... Yo me voy a tomar unos mates y vuelvo. Son todas difamaciones y no me voy a dejar difamar por nadie, así que todo eso lo tiene Martín Leguizamón".

De igual forma, aclaró que toda la data que la involucre con Federico Bal no es un problema para ella: "A mí no me ofende que me relacionen con Fede, ese no es un problema para mí. Me ofenden las difamaciones como persona, la agresión y la violencia de Yanina". Además, confirmó que le pidió a Bal ser pareja para el Bailando 2023 (América TV): "Fede no quiere quilombo, como que no le copa mucho. A mí no me ofende que me relacionen con él".

"¿Te vas de LAM por Yanina?", preguntó directo Pampito. De esta manera, Berardi fue enfática al decir: "Sí". Luego, la también bailarina reveló qué siente por todos sus cruces con Latorre: "No sé si la palabra es enojo, me hizo sentir mal. Es más dolor que enojo. Yo siempre jugué, siempre hubo un ida y vuelta, eso es verdad".

"Siempre fue un juego, yo el show lo entiendo, estoy en el medio. Cuando yo empecé a ver que del otro lado no era show, que ya agredía y era violenta, y me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, porque me difamaba, cuando empecé a ver que eso me estaba haciendo sentir mal y que me iba mal a mi casa, ahí me di cuenta de que no quería estar más en el lugar", continuó.

Por otro lado, Estefi confesó que su problema es personal con Yanina, no con Ángel de Brito, la productora Mandarina o el canal: "De hecho, ayer América me ofreció otro programa". Para concluir, Berardi: "No voy a hablar de lo judicial. Tengo una carpeta donde fui juntando todas las difamaciones de todos los videos de LAM, en Twitter, en las historias y en la radio".

Fuente: Exitoina