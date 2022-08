Lali Espósito tiroteó a un participante de La Voz en vivo: "Unas ganas de..."

¡Ojito! El abogado de la ex empleada de Wanda Nara lanza una fuerte advertencia contra la empresaria

Pero La Voz Argentina ya terminó con su etapa de audiciones a ciegas y en las últimas semanas pudimos ver los primeros knockouts. Fue en este contexto que se enfrentaron Ivan Papetti y María Belén Greco, dos excelentes participantes que lo dieron todo para quedarse.

Iván interpretó “The Way You Look Tonight”, de Frank Sinatra y su pasión dejó anonadados a los jurados pero especialmente a Lali Espósito que le dio una insólita devolución que lo hizo sonrojar.

“Unas ganas de hacer el amor mientras cantaba Iván, yo miraba al costado para ver si había alguien”, se despachó la intérprete de Disciplina.

Iván no atinó a hacer otra cosa que no sea reírse y el público estalló. Un momento incómodo que se sacó a flote con el humor.