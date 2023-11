Lali Espósito se tatuó en un lugar muy particular y se animó a mostrarlo redes

Entre las instantáneas, se destacaron un par de imágenes en que se pudo apreciar el nuevo tatuaje que eligió: una representación minimalista de una copa de vino situada en su glúteo derecho, que acompañó con una serie de instantáneas que graficaban la acción realizada.

La celebración contó con la presencia de un artista tatuador entre sus atracciones principales, oportunidad que la cantante no desaprovechó, optando por tatuarse en un acto público ante la mirada de los asistentes. Los seguidores de Espósito no tardaron en reaccionar ante la publicación, enviando comentarios como “El mejor día de la vida del tatuador”, entre otros elogios y expresiones de deseo por estar en el lugar del tatuador durante ese momento destacado.

image.png Lali Espósito mostró el nuevo tatuaje

La semana de Lali

Todoterreno, Lali no para. La expectativa en torno a su aparición en la reciente Marcha del Orgullo que tuvo lugar en el centro porteño el sábado último era alta, considerando su participación previa en el evento del año pasado. Sin embargo, fue la propia intérprete quien, a través de un comunicado, aclaró que no asistiría debido a un compromiso personal de gran importancia. En su mensaje, expresó su solidaridad y apoyo constante hacia la causa, aunque no pudiera estar presente físicamente: “Amores que me preguntan en redes si voy a estar presente en la marcha este sábado... No voy a poder estar esta vez por un compromiso personal importante en el que no puedo no estar. Por supuesto estoy en alma y acciones siempre. Es nuestro día de celebración que reivindica nuestra lucha de todos los días de la vida”, manifestó en su declaración.

Posteriormente, se reveló que el compromiso que le impedía asistir a la marcha era la boda de su amiga. Desde ese evento, la cantante compartió con sus seguidores diversas fotografías y grabaciones del festejo. “El amor”, redactó en la publicación que difundió el último domingo en su cuenta personal de Instagram. En dicha publicación, ella agrupó múltiples fotografías correspondientes al enlace matrimonial de sus allegados, expresando su inmensa alegría por haber tenido la oportunidad de estar presente y compartir con ellos en una jornada tan significativa y única.

Además, este fin de semana Lali también fue noticia al recibir nuevamente un premio MTV por su impactante presente musical. Según ella misma compartió y agradeció en sus redes, nuevamente se alzó con la estatuilla de los Europe Music Awards 2023, correspondiente a Mejor Artista Latinoamericano Sur, lo que llevó a coronar a la intérprete como la argentina con más premios MTV, ya que este sería el sexto galardón que recibe en toda su carrera.

Es de destacar que el resto de los nominados en la categoría obtenida por Espósito incluía nombres de la talla de: Bizarrap, Duki, Fito Páez y Nicki Nicole, en una celebración que tuvo lugar en París. La votación de estos premios está a cargo de los fanáticos de los artistas, ya que son ellos quienes eligen a los ganadores.

FUENTE: Infobae