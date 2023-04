Lali Espósito reveló la verdad sobre su relación con Lola Índigo: "Es..."

El rumor de romance se potenció por la letra del tema “M.A.” de Lola: "Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me encontró en la Bresh y a mí me puso salvaje".

BM, Callejero Fino, La Joaqui, Lola Indigo - M.A (Remix) [Prod Phontana, Alan Gomez] (Video Oficial)

Al ver que la historia comenzaba a escapársele de las manos, la cantante argentina decidió aclarar todos los rumores en el programa “Biri Biri”: “De cierta manera, N5 sí es para ella. Es una historia larga, por eso digo que de cierta manera sí. Ella es una de mis personas favoritas”.

“Por querer a alguien me arrastre yo misma a ser algo que no soy” En exclusiva Lali en #biribiri

En ese punto, Lali Espósito reconoció que iba a “arruinar la fantasía a mucha gente. Le estoy rompiendo el corazón a mucha gente. Es verdad que me estuve besando con una rubia, pero no es Lola. No me besé nunca con Lola. La amo. ¿Le daría un beso? También, pero no es Lola, es otra”.

Formas del amor

Días atrás, Lali Espósito había reconocido que se siente atraída por hombres y por mujeres: “He pasado por muchas formas de amor y de vincularme y todas estuvieron re bien en sus momentos y era lo que yo elegía. Lo que estoy evitando es que me arrastre el amor hacia lugares comunes que después uno se encuentra y decís: 'Yo no quería esto en realidad'”.

La cantante remarcó: “Intento muy tímidamente y dentro de mi aprendizaje sentir que soy sincera, porque creo que está bueno para uno y está bueno para el otro también. No me cierro a ninguna cosa que me pueda pasar”.

Lali Espósito confesó: “Yo creo que me lo negaba a mí, no por los demás. No me lo negaba por el entorno, yo decía cómo que no era lo mismo enamorarme de un chico que de una chica. Pero creo que el tiempo y las experiencias te dan la certeza de que no, que soy una persona que siento esto por las personas. Que te enamorás de gente al final de todo”.