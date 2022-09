Lali Espósito reconoció cómo fue momento en que se dio cuenta que le gustaban las mujeres

er.jpg Santi Maratea y Lali Espósito

También es conocida la buena fama de la que goza Lali Espósito en la comunidad LGBTIQ+ y ella misma ha aceptado en muchas oportunidades que ha tenido vínculos amorosos con mujeres.

Invitada al programa radial Nadie Dice Nada, la jurado de La Voz Argentina, hizo impactantes revelaciones que dejaron a todos en shock. Sobre todo porque nunca habló con tanta profundidad sobre sus elecciones sexuales.

“Siento que hace un par de años que tomaste un rol, o quizá se dio natural, mucho más sensual. ¿Se dio natural o es una búsqueda?”, le preguntó Nati Jota.

"Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música (y con la gente), mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea", explicó Lali Espósito.

“Por ejemplo que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones", cerró contundente.