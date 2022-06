Destrozaron a Nati Jota por un comentario desubicado: mirá

En un contexto relajado, Nati Jota no midió las consecuencias de sus dichos cuando opinaban sobre las juntadas con amigas y chicos. Una de las cosas que dijo Nati se viralizó en las redes y le valió cientos de cancelaciones por algunas personas que se tomaron muy mal los dichos de la periodista.

"Tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar que quiera", dijo sin tapujos la influencer. Sus compañeros de "Nadie dice nada", impactados, quisieron indagar más sobre la situación y ella terminó de hundirse.

. “¡No, no, no! ¡Mentira!”, le reclamó Nico Occhiato y se sumó Flor Jazmín Peñ:. “¿Viste? Amo que lo admita”. En Twitter no se la dejaron pasar a Nati Jota y cortaron el fragmento donde hacía el desubicado comentario para viralizarlo.

repudio a Nati Jota.webp

"Todos tenemos una amiga perrota, muy seductora, te diría casi calienta pij... A vos no te llevo”, cerró la periodista deportiva.

“Una inseguridad enorme tenes que tener para ser tan f..”, le reclamaron algunos usuarios. Cabe destacar que Nico Occhiato, lejos de horrorizarse le dijo "me parece sensacional".

CANCELAN A NATI JOTA POR TUITS XENÓFOBOS

Esta no es la primera vez que Nati Jota se mete en problemas por las cosas que dice y hace algunos años ya fue motivo de cancelación en redes por meterse con las personas de color de piel oscura.

"Yo no discrimino, tengo followers negros y no los bloqueo", decía uno de los repudiables tuits. "RT si sos negro o normal", manifestaba en otro de sus mensajes xenófobos. Años después, cuando todo salió a la luz, Nati Jota se encargó de pedir disculpas y reconoció que "tenía 15 años, era una estúpida". Parecía que las cosas habían cambiado, pero no tanto.