La última de Darío Barassi: mirá lo que le hizo a un participante

Viva el amor Diego Torres de novio con la ex pareja de un famoso futbolista argentino

¡Se pudrió todo! Los motivos reales detrás la separación de Coti Romero y El Cone: "No se dejen engañar"

“¿Por qué estás solo, Rada?”, le preguntó Barassi de una al participante, haciendo referencia a su situación sentimental. “Creo que no conseguí a la persona indicada”, le contestó el muchacho. “O sea que el error está en el otro, no en vos”, insistió el conductor, entre gracioso y punzante. “No, puede ser que el fallo sea mío, por supuesto...”, le dijo Rada, quien a párrafo seguido agregó una frase para atajar al humorista: “Me ponés nervioso”.

“No, no te pongas nervioso. Contame cuándo fue la última vez que estuviste en pareja”, le planteó Darío, totalmente decidido a no dejar atrás el tema pese a la incomodidad de Rada. “Hace un año atrás. Habré estado un año. Períodos cortos...”, explicó, misterioso. “¿Puedo saber por qué cortaron?”, repreguntó el bastonero. “No sé, no recuerdo. Fueron discrepancias en la relación”, fue la respuesta difusa por parte de Rada.

¿Aflojó Barassi ahí? ¡Para nada! “¿De qué tipo?”, planteó ante las “discrepancias” mencionadas. “Me estás indagando mucho, me ponés nervioso. ¿Seguimos jugando?”, insistió Rada con su incomodidad. “A los demás los ayudás y a mí me ponés tenso, Darío”, le largó después.

“Ya que los participantes no te ponen nervioso, lo tengo que hacer yo. Estabas demasiado tranquilo”, se justificó Barassi por su actitud. “Parece, nada más”, cerró Rada y finalmente siguieron con el juego.

“¡Bienvenidos a la primera emisión del programa más vertiginoso de la Argentina: ¡Ahora caigo!. Qué ganas tenía de volver, estaba tranquilo en casa, comiendo, engordando, pero la verdad que cuando me contaron de este formato no había manera de decir que no”, comenzó diciendo Darío Barassi en el primer envío de Ahora Caigo, que debutó en la pantalla de El Trece el pasado lunes 5 de junio.

“Pantallas por todos lados, un estudio 360, qué emoción, quería volver. Todos los días a las 18,30 vamos a estar acá. Una hora y media de entretenimientos, de juegos, de trampa, de música, ¡Hola bebitos!”, resumió a la hora de los saludos y antes de dar detalles de la dinámica del programa. “Voy a explicar un poco el juego, aunque para mí los juegos se juegan y no se explican, pero voy a explicar dónde estamos parados. Todos los días en Ahora Caigo estamos con estos 10 rivales. El objetivo de los rivales es uno individual y uno grupal: tienen que derrocar al líder, a la persona que va a estar situada en el centro. Fueron elegidos por la producción: son inteligentes, son rápidos y como equipo tienen que lograr anular a este candidato y que uno de ustedes ocupe este espacio”, contó.

FUENTE: Infobae