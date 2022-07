La tremenda reacción de Roberto García Moritán cuando le preguntan por los excesos de Pampita

pampita.webp Pampita está viviendo unas vacaciones a pleno.

El legislador fue invitado a Momento D donde le preguntaron por qué no quiso acompañar a su esposa y su respuesta fue tajante. "No me iría de vacaciones a ningún lado. Quiero estar acá y trabajando. Es parte, creo, de una muestra, una forma y un convencimiento de cómo se tiene que hacer política de acá en más", aseguró Roberto García Moritán.

Otra de las preguntas de los periodistas tuvo que ver con la escalada del dólar que se dio en medio de las vacaciones de Pampita y por la que todos creían que se verían afectadas sus actividades y, sobre todo, sus gastos.

A Roberto García Moritán no le gusta que cuestionen a su esposa y mucho menos en qué se gasta la plata. Por eso, cuando la pregunta fue para ese lado, él la desarmó.

"Sí, quédense tranquilos que ella sabe, está muy conectada con lo que pasa acá. Y la verdad es que lo lamento mucho", remarcó.

Roberto García Moritán defendió a Pampita en la Legislatura Porteña

No es la primera vez que el legislador defiende a Pampita con uñas y dientes. Eso le ocurrió el mes pasado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En una sesión caliente una diputada del Frente de Todos lo increpó.

"Despotrican de la política pero que después quieren conducir la política, los Pampitos del mundo, que cuando vienen a legislar...", le dijo Berenice Iañez.

Él, muy molesto por el mote de "el marido de Pampita", se despachó con firmeza: "Estoy muy orgullosamente casado con Pampita, estoy loco de amor por mi mujer. Tenemos una hija, que se llama Ana, de la cual estoy totalmente enamorado", respondió.