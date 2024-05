'La TOXXXICA': el sueño musical de Celeste González se hace realidad

“Yo canto hace un montón e hice shows en varios lados como San Juan, Mendoza, Chile. Pero el tema de la música fue siempre como un intentar constante porque cuando yo arranqué la industria de la música no es la misma que ahora. Antes había que buscar una discográfica, tirar carpetas con el CD por todos lados, pagar tus propios shows o vender entradas para que vayan y sacar algo de plata. Cuando surgió Spotify y todas estas plataformas cambiaron las cosas. Hoy en día un artista independiente puede distribuir su propia música. Son muchísimos más, obviamente la competencia es muy extrema, pero tenés la posibilidad de llegar a la gente sin tener que buscar una discográfica”, comentó Celeste a modo de resumen de su vínculo con la música.

Los 10 temas de disco de Celeste González

Atorrante Incontrolable La TÓXXXICA Para no pensarte No estoy soltera Montaña rusa Cacería El consuelo La mala del cuento Minecrush

El camino artístico la hizo viajar por otros caminos, pero hoy se siente plena al poder compartir su primer disco: “La música es el sueño de mi vida, lo que más amo. Ahora tengo lo que no tenía antes. Tengo tiempo porque mi hija ya es adolescente. Tengo los fondos para poder autofinanciarme el proyecto y tengo contactos también que yo antes no tenía. Y el último empujón me lo dio precisamente mi hija hace como un año. Me dijo ‘nunca es tarde para ser quien deberías haber sido’. Esa frase se me quedó como rebotando en la cabeza y dije ‘¿qué mal ejemplo le daría a mi hija si el sueño de toda mi vida lo tiro la basura’”.

La música es el sueño de mi vida, lo que más amo La música es el sueño de mi vida, lo que más amo

‘La TOXXXICA’, toda una elección para la sanjuanina

En cuanto al nombre elegido, Cele tiene una explicación recontra argumentada: “Le puse ‘La TÓXXXICA con tres ‘X’ porque yo me dediqué mucho tiempo al entretenimiento adulto y no quiero ser la artista que llega y de repente quiere borrar su pasado. Ni pasado, ni presente. No voy a dejar La Escuela de Sexo y las entrevistas siguen. Imagínate que el conejo Playboy lo tengo tatuado. A mí me encanta el erotismo, me encanta el mundo del soft porn. Voy a seguir siendo la artista erótica, la directora de La Escuela de Sexo y también ahora voy a ser la cantante, que lo fui antes pero dejé y ahora vuelvo con esto”.

“Y por otro lado el álbum se llama así porque yo he tenido una vida amorosa bastante desastrosa. Di muchas oportunidades en vano y tuve malas elecciones, pero siempre la loca es una”, añadió la artista sanjuanina, quien el viernes compartirá su material en todas las plataformas.