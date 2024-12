La tierna foto con la que Marley anunció el nacimiento de su hija Milenka: "Estoy feliz"

No puede ser..

“Y se agarra fuerte antes de arrancar esta aventura”, escribió Marley junto a una tierna foto de la recién nacida sujetando su dedo. En el mensaje, expresó su felicidad y agradeció a Kasandra, la madre subrogante, quien "fue lo más y estuvo muchas horas pujando". También reveló el horario exacto del nacimiento: “Nació Milenka, a las 4.03 am hora local”.

El conductor de Por el mundo narró la emocionante previa al parto. Relató que aterrizó en Estados Unidos el 26 de diciembre por la noche, planeando estar presente en los días previos al nacimiento, programado para el 7 de enero. Sin embargo, los planes cambiaron cuando recibió un mensaje urgente de Kasandra, informándole que ya estaba hospitalizada.

“¡No dormí nada desde que aterricé y ahora menos, pero estoy feliz!”, compartió Marley, quien documentó su odisea en videos. Entre los preparativos de último minuto, el conductor fue visto comprando pañales y otros elementos en un supermercado cercano al hospital, sorprendido por la inesperada llegada de su hija.

marlei.jpg

La publicación, que en menos de una hora superó las cien mil reacciones positivas, recibió comentarios de cariño de colegas y personalidades del espectáculo. Moria Casán expresó: “Plenitud en tu hermosa flia. ¡Bienvenida!”, mientras que Vicky Xipolitakis destacó: “Bienvenida Milenka, te esperamos con mucho amor. Felicitaciones Marley, sos un gran papá”.

Sin embargo, no todo fue color de rosa en este proceso. Mirko, el hijo mayor de Marley, decidió no asistir al nacimiento de su hermanita debido a lo que el conductor describió como un "momento de celos". “La siente como una competencia. No la quiere ver ni conocer por ahora”, explicó Marley en una entrevista antes de viajar.

Tras el nacimiento, Marley deberá gestionar los trámites legales para que Milenka pueda regresar con él a la Argentina. Esto incluye la obtención de la partida de nacimiento en Tulsa y un viaje a Dallas para tramitar el pasaporte de la pequeña.

La llegada de Milenka marca el inicio de una nueva etapa para Marley y su familia. “A partir de ahora, todo será diferente”, aseguró el conductor, visiblemente emocionado por la llegada de su segunda hija.