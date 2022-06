La técnica de Piqué para reconquistar a Shakira tras engañarla

Nuevas revelaciones El escandaloso motivo que separó a Shakira y Piqué no fue una infidelidad

shakira y piqué.webp

Se trata de Rob Cissna un psíquico que trabajó para el FBI y tiene una particular teoría de lo que pasará con Shakira y Piqué una vez que la tormenta haya terminado.

rob cissna.webp Rob Cissna.

“En unos 8 o 10 meses van a estar regresando. Va a haber problemas legales y en el momento que Piqué acepte sus responsabilidades eso hará que se reconcilien. En este momento la relación está muy mal, porque Piqué no se responsabiliza por lo que pasó y ella está muy molesta porque la han dejado ver como tonta”, sostuvo Cissna en una entrevista con Chisme no like.

Para el psíquico lo que traba ahora la reconciliación son los problemas legales que enfrentarán por su divorcio. Cissna aseguró que Piqué se dará cuenta que engañar y dejar a Shakira fue un error y le pedirá volver. Para esto, Piqué buscará solucionar los problemas legales entre ellos y aprovechará ese arreglo para que la cantante regrese con él. Parece loco pero Cissna está muy seguro. "Ella es su mejor opción y lo va a perdonar”, cerró. Los fans, como locos.

El cruel apodo que le pusieron a Shakira los amigos de Piqué

Luego de la separación, se filtró el escandaloso apodo que el círculo íntimo de Piqué le había puesto a Shakira por su forma de ser. Los amigos del futbolista la llamaban "La Patrona" porque consideraban que era sumamente controladora de los asuntos de Piqué.