¿La Sirenita argentina?: Tini Stoessel y un sorprendente cambio de look

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con un cambio de look.

En esta oportunidad y luego de dar su último show en Murcia, la artista sorprendió a sus fanáticos con un nuevo cambio de look que compartió con sus más de 20 millones de seguidores en las redes. Allí, Tini compartió una foto que le tomaron por las calles de Madrid y si bien llevaba el pelo recogido se puede ver perfectamente el tono pelirrojo que eligió para el comienzo de una nueva etapa. De esta manera, la argentina se suma a la tendencia de las estrellas globales que suelen sorprender a sus audiencias con sus cambios de looks. Por caso, Rihanna, Karol G, Emilia Mernes y siguen las firmas.

En el último tiempo, Tini pasó por varios cambios en su cabello y en cada uno de ellos logró imponer su propio estilo: lo tuvo negro, castaño oscuro con mechas rojas, rubio, castaño claro que es su color natural, corto, largo con flequillo y sin él. También cada vez que se entregaba a su estilista, causaba revuelo entre sus seguidores, sin pasar desapercibida y marcando tendencia.

Como suele ocurrir, el posteo que dejó Tini en sus redes sociales superó ampliamente el millón de “me gusta” y recibió miles de comentarios de sus fanáticos. “Todo te queda bien, eh”; “la Sirenita argentina”; “Nahhhh, llegó la Colo”; “red baby” y “mi niña fresa” fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la artista en su última publicación.

Aunque hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los fans de la cantante, que se dieron cuenta que no hubo ni likes ni comentarios por parte de Rodrigo De Paul y que de igual manera, ella tampoco le dio me gusta a las últimas dos imágenes que subió el futbolista. A raíz de esto comenzó el debate en las redes sobre si había una crisis en la pareja o hubo alguna discusión en los últimos días ya que en otro momento se mostraron activos los elogios de uno u otro. También puede ser que simplemente se trate de una pausa de las redes y de un retiro hacia la privacidad, ya que apenas días atrás los rumores que circularon iban en sentido contrario, y hablaban de un inminente compromiso y un valioso anillo como prueba.

FUENTE: Infobae