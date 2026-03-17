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Acercamiento

Claudia Sheinbaum saludó un "gesto" del Rey de España, en referencia a la conquista de América

Desde el 2019 los gobiernos de México y España vienen con choques diplomáticos en relación a las visiones sobre la conquista de América.

Por Agencia NA
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este martes el “gesto de acercamiento” del rey de España, Felipe VI, quien reconoció la víspera que hubo abusos durante la conquista española de América.

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El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo "mucho abuso" durante la conquista de América

México y España protagonizaron choques diplomáticos desde que el Gobierno mexicano exigió en 2019 a la Corona española que pidiera disculpas por los abusos durante la conquista y la posterior colonización.

“La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey, en el sentido de lo que hemos estado hablando: de un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles”, dijo Sheinbaum el martes en su habitual rueda de prensa matutina, citada por el portal DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, añadió.

El rey de España habló el lunes durante una visita a la exposición titulada “La mujer en el México indígena”, en el madrileño Museo Arqueológico Nacional. “Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias”, tuvieron “un afán de protección” hacia los indígenas, pero “luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, afirmó Felipe VI, en un un video editado y publicado por la Casa Real en X.

El monarca habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que “no pueden hacernos sentir orgullosos” y admitió “controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día” de la Conquista.

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