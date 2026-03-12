jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Presión

Sheinbaum exigió a Estados Unidos mayor compromiso en lucha contra narcotráfico

La presidenta de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, se preguntó "cuál es el rol de Estados Unidos" en la problemática del narcotráfico.

Por Agencia NA
image

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves al Gobierno de Estados Unidos asumir la corresponsabilidad y su papel en el combate al narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas, problemáticas que afectan a ambos países y que requieren una estrategia conjunta de solución.

Lee además
¿que haria mexico si estados unidos interviene en su territorio? la respuesta de claudia sheinbaum no dejo dudas
Contundente

¿Qué haría México si Estados Unidos interviene en su territorio? La respuesta de Claudia Sheinbaum no dejó dudas
trece dias en guerra: estados unidos afirma haber atacado mas de 6.000 objetivos en iran
Medio Oriente

Trece días en guerra: Estados Unidos afirma haber atacado más de 6.000 objetivos en Irán

En conferencia de prensa, desde el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, la mandataria cuestionó el enfoque unilateral que suele prevalecer en el discurso sobre el tráfico de drogas, pese a que México ha implementado diversas estrategias para reducir la violencia y frenar dicha problemática.

“En Estados Unidos piensan que aquí hay tráfico de drogas y luego pasa la frontera y qué pasa. Pasando la frontera, ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién fabrica la droga también en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el dinero de todo el fentanilo que se vende en las calles? ¿Qué pasa con el dinero de toda la cocaína que se vende en las calles?”, cuestionó Sheinbaum.

“Entonces sí, en efecto, nosotros hacemos nuestra parte y nadie niega que tenemos que seguir trabajando y que no queremos que la droga llegue allá ni acá, ni a ningún lado (…) Pero no puede ser que Estados Unidos diga ‘la responsabilidad está en México’, no. ¿Y cuál es la responsabilidad de Estados Unidos?”, subrayó.

En relación con el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta aclaró que no se trató de una acción proveniente de una orden directa del Ejecutivo, sino de una operación en cumplimiento de una orden judicial emitida tras meses de exhaustiva investigación.

“Son órdenes de aprehensión que emite un juez (…) Entonces participa la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional, pero no es que alguien haya dado la orden”, explicó

Temas
Seguí leyendo

Abogada argentina detenida en Brasil por racismo: se conoció la dura condena que podría recibir

Máxima alerta: aumentan la seguridad para los Oscar por un posible "ataque sorpresa" de Irán

El nuevo líder supremo de Irán habló por primera vez: "Vengaremos la sangre de nuestros mártires"

Masacre de niñas en Irán: las habría matado Estados Unidos "por un error"

Giorgia Meloni endurece su postura contra la guerra y condena la matanza en una escuela de niñas en Irán

Israel lanzó una nueva ola de ataques en Irán contra instalaciones del régimen y la Guardia Revolucionaria

Para el New York Times, Trump "no tiene ni idea" de cómo terminar la guerra con Irán

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
trece dias en guerra: estados unidos afirma haber atacado mas de 6.000 objetivos en iran
Medio Oriente

Trece días en guerra: Estados Unidos afirma haber atacado más de 6.000 objetivos en Irán

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante
De luto

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Por María Agostina Montaño
Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito
Actividad

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió
Resolución judicial

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió