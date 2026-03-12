Sheinbaum exigió a Estados Unidos mayor compromiso en lucha contra narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves al Gobierno de Estados Unidos asumir la corresponsabilidad y su papel en el combate al narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas, problemáticas que afectan a ambos países y que requieren una estrategia conjunta de solución.

En conferencia de prensa, desde el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, la mandataria cuestionó el enfoque unilateral que suele prevalecer en el discurso sobre el tráfico de drogas, pese a que México ha implementado diversas estrategias para reducir la violencia y frenar dicha problemática.

“En Estados Unidos piensan que aquí hay tráfico de drogas y luego pasa la frontera y qué pasa. Pasando la frontera, ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién fabrica la droga también en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el dinero de todo el fentanilo que se vende en las calles? ¿Qué pasa con el dinero de toda la cocaína que se vende en las calles?”, cuestionó Sheinbaum.

“Entonces sí, en efecto, nosotros hacemos nuestra parte y nadie niega que tenemos que seguir trabajando y que no queremos que la droga llegue allá ni acá, ni a ningún lado (…) Pero no puede ser que Estados Unidos diga ‘la responsabilidad está en México’, no. ¿Y cuál es la responsabilidad de Estados Unidos?”, subrayó.

En relación con el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta aclaró que no se trató de una acción proveniente de una orden directa del Ejecutivo, sino de una operación en cumplimiento de una orden judicial emitida tras meses de exhaustiva investigación.

“Son órdenes de aprehensión que emite un juez (…) Entonces participa la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional, pero no es que alguien haya dado la orden”, explicó