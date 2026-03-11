miércoles 11 de marzo 2026

Investigación

Masacre de niñas en Irán: las habría matado Estados Unidos "por un error"

Donald Trump había dicho que el misil que provocó 175 muertes entre alumnas y profesores en una escuela había sido disparado por el propio Irán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una investigación militar preliminar ha determinado que el ataque con misiles que devastó la escuela primaria femenina Shajarah Tayyebeh, en la localidad de Minab, fue resultado de un error de las fuerzas de Estados Unidos al utilizar coordenadas basadas en inteligencia obsoleta. El incidente, ocurrido el pasado 28 de febrero, dejó un saldo de al menos 175 personas fallecidas, entre ellas decenas de estudiantes.

Un error catastrófico de selección de objetivos

Según informes obtenidos por The New York Times, oficiales del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) generaron las coordenadas del ataque empleando información desactualizada de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Aunque el objetivo original era una base militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) situada cerca del plantel, el proyectil impactó directamente en el centro educativo.

Analistas de seguridad han calificado este suceso como uno de los errores militares más devastadores de las últimas décadas. El ataque se produjo en el marco de una ofensiva estadounidense contra instalaciones navales y plataformas de lanzamiento en territorio iraní.

Evidencias en el terreno: el rastro del Tomahawk

A pesar de los intentos iniciales por desviar la responsabilidad, las pruebas recolectadas en el lugar del impacto apuntan directamente a Washington:

  • Munición identificada: Fragmentos de proyectil recuperados muestran la inscripción "Made in USA" y componentes de la empresa Globe Motors, contratista del Departamento de Defensa de EE. UU..
  • Tecnología exclusiva: Expertos identificaron restos de un actuador de aletas y una antena de enlace satelital correspondientes a versiones modernas del misil de crucero Tomahawk.
  • Presencia militar: El Comando Central reconoció el uso de Tomahawks ese mismo día y difundió imágenes del destructor USS Spruance lanzando dichos misiles en el teatro de operaciones.
  • Análisis forense: El colectivo de investigación Bellingcat analizó videos del impacto, confirmando que la trayectoria y las características del proyectil son compatibles con el armamento estadounidense.

Negacionismo desde la Casa Blanca

El presidente Donald Trump ha intentado desvincular a su administración de la masacre, sugiriendo repetidamente que Irán fue el responsable o que el país persa también posee misiles Tomahawk. "Según lo que he visto, eso lo hizo Irán", declaró el mandatario, una afirmación que expertos consideran poco probable dado que Estados Unidos es el principal operador de este tipo de armamento de precisión.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se limitó a señalar que la investigación del Pentágono sigue en curso para esclarecer las circunstancias que llevaron a este bombardeo en Minab, el cual ha despertado una enérgica condena internacional por la magnitud de las víctimas civiles.

