jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Advertencia del FBI

Máxima alerta: aumentan la seguridad para los Oscar por un posible "ataque sorpresa" de Irán

A modo de prevención, el evento más importante de Hollywood aumentará sus controles de seguridad en torno al Dolby Theatre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
oscar-ataque-iran

A pocos días de que Hollywood celebre su noche más importante, los organizadores de los Premios Oscar han confirmado que la ceremonia de este año contará con un despliegue de seguridad reforzado. La decisión llega en medio de reportes sobre una alerta del FBI sobre un “posible ataque con drones contra objetivos en California”, en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Lee además
el embajador de israel sobre iran: por ahora no vemos una amenaza directa en la argentina
Seguridad

El embajador de Israel sobre Irán: "Por ahora no vemos una amenaza directa en la Argentina"
abogada argentina detenida en brasil por racismo: se conocio la dura condena que podria recibir
Difícil situación

Abogada argentina detenida en Brasil por racismo: se conoció la dura condena que podría recibir

La 98ª edición de los premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, con transmisión en vivo desde las 7 p.m. ET. El evento que reúne a algunas de las mayores estrellas del cine mundial volverá a ser conducido por el comediante Conan O’Brien, quien repite como anfitrión tras su debut en la gala del año pasado.

Durante una conferencia de prensa previa a la ceremonia, los productores ejecutivos de la transmisión televisiva, Raj Kapoor y Katy Mullan, confirmaron que el equipo del evento trabaja en estrecha coordinación con autoridades federales y locales.

“Tenemos el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una colaboración muy cercana”, dijo Kapoor. “Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan al evento, quienes lo presencien o incluso los fans que estén fuera de las barricadas se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”.

Según reportes citados por la revista People, la policía de Los Ángeles desplegará alrededor de 1.000 agentes de seguridad privada en las inmediaciones del teatro. A ellos se sumarán policías uniformados, cámaras de vigilancia, drones, perros detectores de explosivos y unidades especiales SWAT.

El operativo también contempla la creación de un perímetro de seguridad de aproximadamente una milla alrededor del Dolby Theatre, donde vehículos y personas serán revisados antes de ingresar. Una vez que los invitados entren al recinto, este quedará cerrado bajo un sistema de “lockdown”, mientras las autoridades realizan inspecciones de seguridad durante toda la jornada.

Sin embargo, las autoridades subrayan que, incluso sin amenazas específicas, los premios de la Academia han mantenido históricamente estrictos controles debido a la magnitud del evento y a la concentración de celebridades, ejecutivos de la industria y prensa internacional.

El conflicto con Irán

El refuerzo del operativo coincide con reportes sobre una alerta distribuida por el FBI a agencias de seguridad en California. El aviso advertía sobre información de inteligencia que sugería que Irán habría considerado un posible ataque con drones en territorio estadounidense.

Según el documeto citado por medios locales, la agencia federal indicó: “Adquirimos información de que, a inicios de febrero de 2026, Irán presuntamente aspiraba a realizar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a la costa de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos realizara ataques contra Irán”.

La alerta del FBI indicaba que Irán habría considerado un “ataque sorpresa” con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos no especificados en California (REUTERS/Carlo Allegri)

La alerta también aclaraba que no existen detalles adicionales sobre el momento, el método o los posibles responsables. De hecho, autoridades citadas por la prensa señalaron que la advertencia tenía un carácter preventivo y que no ha sido considerada una amenaza creíble por el momento.

Las tensiones entre ambos países aumentaron después de que, a finales de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra infraestructura militar, instalaciones nucleares y objetivos estratégicos iraníes. Desde entonces, funcionarios estadounidenses han advertido sobre la posibilidad de represalias.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que su gobierno sigue de cerca la situación. “Estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas a California, incluidas aquellas vinculadas al conflicto en Medio Oriente”, escribió en redes sociales. “Aunque no estamos al tanto de amenazas inminentes en este momento, permanecemos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles también confirmó que se mantiene en un nivel elevado de alerta debido al contexto internacional.

La seguridad del público sigue siendo nuestra máxima prioridad”, indicó el organismo en un comunicado citado por The Hollywood Reporter. “Como parte de nuestros esfuerzos de preparación, permanecemos atentos a todas las amenazas potenciales, incluidos ataques de actores solitarios, células durmientes y amenazas tecnológicas o cibernéticas avanzadas”.

Temas
Seguí leyendo

El nuevo líder supremo de Irán habló por primera vez: "Vengaremos la sangre de nuestros mártires"

Masacre de niñas en Irán: las habría matado Estados Unidos "por un error"

Giorgia Meloni endurece su postura contra la guerra y condena la matanza en una escuela de niñas en Irán

Israel lanzó una nueva ola de ataques en Irán contra instalaciones del régimen y la Guardia Revolucionaria

Para el New York Times, Trump "no tiene ni idea" de cómo terminar la guerra con Irán

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

Chile: Boric le deseó éxito a Kast y pidió mantener una prensa libre y fiscalizadora

La confesión de un astronauta que generó revuelo: "Los humanos viven en una mentira"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
abogada argentina detenida en brasil por racismo: se conocio la dura condena que podria recibir
Difícil situación

Abogada argentina detenida en Brasil por racismo: se conoció la dura condena que podría recibir

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Te Puede Interesar

Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes. 
Energía para el cobre

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Por Elizabeth Pérez
Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.
Color y paisajes

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico
Discurso

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico