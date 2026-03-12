Máxima alerta: aumentan la seguridad para los Oscar por un posible "ataque sorpresa" de Irán

A pocos días de que Hollywood celebre su noche más importante, los organizadores de los Premios Oscar han confirmado que la ceremonia de este año contará con un despliegue de seguridad reforzado. La decisión llega en medio de reportes sobre una alerta del FBI sobre un “posible ataque con drones contra objetivos en California”, en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La 98ª edición de los premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood , con transmisión en vivo desde las 7 p.m. ET . El evento que reúne a algunas de las mayores estrellas del cine mundial volverá a ser conducido por el comediante Conan O’Brien , quien repite como anfitrión tras su debut en la gala del año pasado.

Durante una conferencia de prensa previa a la ceremonia, los productores ejecutivos de la transmisión televisiva, Raj Kapoor y Katy Mullan, confirmaron que el equipo del evento trabaja en estrecha coordinación con autoridades federales y locales.

“Tenemos el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una colaboración muy cercana”, dijo Kapoor. “Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan al evento, quienes lo presencien o incluso los fans que estén fuera de las barricadas se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”.

Según reportes citados por la revista People, la policía de Los Ángeles desplegará alrededor de 1.000 agentes de seguridad privada en las inmediaciones del teatro. A ellos se sumarán policías uniformados, cámaras de vigilancia, drones, perros detectores de explosivos y unidades especiales SWAT.

El operativo también contempla la creación de un perímetro de seguridad de aproximadamente una milla alrededor del Dolby Theatre, donde vehículos y personas serán revisados antes de ingresar. Una vez que los invitados entren al recinto, este quedará cerrado bajo un sistema de “lockdown”, mientras las autoridades realizan inspecciones de seguridad durante toda la jornada.

Sin embargo, las autoridades subrayan que, incluso sin amenazas específicas, los premios de la Academia han mantenido históricamente estrictos controles debido a la magnitud del evento y a la concentración de celebridades, ejecutivos de la industria y prensa internacional.

El conflicto con Irán

El refuerzo del operativo coincide con reportes sobre una alerta distribuida por el FBI a agencias de seguridad en California. El aviso advertía sobre información de inteligencia que sugería que Irán habría considerado un posible ataque con drones en territorio estadounidense.

Según el documeto citado por medios locales, la agencia federal indicó: “Adquirimos información de que, a inicios de febrero de 2026, Irán presuntamente aspiraba a realizar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a la costa de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos realizara ataques contra Irán”.

La alerta del FBI indicaba que Irán habría considerado un “ataque sorpresa” con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos no especificados en California (REUTERS/Carlo Allegri)

La alerta también aclaraba que no existen detalles adicionales sobre el momento, el método o los posibles responsables. De hecho, autoridades citadas por la prensa señalaron que la advertencia tenía un carácter preventivo y que no ha sido considerada una amenaza creíble por el momento.

Las tensiones entre ambos países aumentaron después de que, a finales de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra infraestructura militar, instalaciones nucleares y objetivos estratégicos iraníes. Desde entonces, funcionarios estadounidenses han advertido sobre la posibilidad de represalias.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que su gobierno sigue de cerca la situación. “Estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas a California, incluidas aquellas vinculadas al conflicto en Medio Oriente”, escribió en redes sociales. “Aunque no estamos al tanto de amenazas inminentes en este momento, permanecemos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles también confirmó que se mantiene en un nivel elevado de alerta debido al contexto internacional.

“La seguridad del público sigue siendo nuestra máxima prioridad”, indicó el organismo en un comunicado citado por The Hollywood Reporter. “Como parte de nuestros esfuerzos de preparación, permanecemos atentos a todas las amenazas potenciales, incluidos ataques de actores solitarios, células durmientes y amenazas tecnológicas o cibernéticas avanzadas”.