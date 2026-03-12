jueves 12 de marzo 2026

Difícil situación

Abogada argentina detenida en Brasil por racismo: se conoció la dura condena que podría recibir

Su defensa anticipó que el juicio en contra de la joven comenzará el próximo 24 de marzo y que la Fiscalía brasileña que interviene en el caso la acusará por tres delitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La abogada argentina Agostina Páez (29), acusada de injuria racial y bajo arresto domiciliario en la ciudad de Río de Janeiro, podría ser condenada a 15 años de cárcel. Así lo aseguró Carla Junqueira, su defensora, en diálogo con Infobae a las Nueve.

La letrada, además, anticipó que el juicio en contra de la joven comenzará el próximo 24 de marzo y que la Fiscalía brasileña que interviene en el caso la acusará por tres delitos.

“Nuestra estrategia ahora es preparar el juicio, que arranca el 24 de marzo, para evitar el peor escenario, que es el planteado por la Fiscalía de pedir un concurso material, que sería una sumatoria de tres delitos, tres penas, 15 años (de prisión)“, afirmó Junqueira.

La abogada también cuestionó la proporcionalidad de la respuesta judicial en Brasil. “Hay una desproporcionalidad entre la reacción cautelar y la definición del concurso material, y efectivamente lo que pasa es eso”, expresó. Según la defensora, existían alternativas menos gravosas para garantizar la aplicación de la ley penal sin recurrir a medidas tan restrictivas.

“Había maneras de garantizar la aplicación de la legislación penal con cautelares menos gravosas. Y el concurso material es una exageración, porque el concurso material lo que dice el juez es que en vez de haber habido un solo delito de racismo, hubo tres, porque fueron tres víctimas distintas en tres momentos distintos”, explicó.

El caso se encuentra en una etapa clave, ya que el juicio está por comenzar. La defensa de Páez trabaja en una estrategia que pone énfasis en los aspectos procesales y en dejar de lado los intentos previos de su antigua defensa de responsabilizar a las víctimas, un enfoque que, según Junqueira, no suele prosperar en casos de derechos humanos.

“Más allá de ser un caso de derecho penal, es un caso de derechos humanos y en esos casos, la estrategia de responsabilizar a la víctima no suele funcionar en ningún país del mundo”, remarcó.

Pedido de disculpas

Ayer (por el miércoles), Páez publicó un nuevo video en Instagram en el que ofreció disculpas públicas por lo que hizo. La joven reconoció la gravedad de su conducta y asumió su responsabilidad por el episodio que la mantiene hace casi dos meses involucrada en un proceso judicial en Brasil y que no le permite retornar al país.

"Me equivoqué y asumo la responsabilidad". La abogada detenida en Brasil por injuria racial rompió el silencio. Su defensa ahora apunta a la extradición antes de la audiencia clave del 24 de marzo.

“Hola, soy Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido. Por eso, ahora quiero pedir disculpas públicamente”, expresó.

El caso de Páez cobró notoriedad en enero, cuando un video viralizó el momento en que la abogada, de 29 años, realizó gestos hacia un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema.

La secuencia, que fue registrada por cámaras de seguridad y teléfonos móviles, derivó en una denuncia por injuria racial y en la apertura de una causa penal en su contra. Desde entonces, la argentina permanece en territorio brasileño, monitoreada por una tobillera electrónica.

“Me ha explicado que sí, que debería haberlo hecho, entonces ahora siento la libertad de hacerlo”, afirmó. Agostina ofreció disculpas “de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas, humilladas por mi actitud” y sostuvo: “Lo lamento profundamente. Lamento haber contribuido a ese dolor por ignorancia. Desconocía lo que era el racismo”.

En ese sentido, Junqueira también se refirió al pedido de disculpas de su clienta y aseguró que no lo había hecho anteriormente por pedido de sus ex defensores.

La abogada explicó que el equipo legal anterior desaconsejó a la acusada pedir disculpas por temor a que esto fuera interpretado como una admisión de culpabilidad y agravara su situación judicial. Sin embargo, la actual defensa consideró necesario modificar esa postura y presentar un pedido de disculpas formal ante el tribunal.

“Ella quería haber pedido disculpas antes, pero tenía este temor jurídico de hacerlo”, señaló la letrada, quien admitió que “hay un video” que muestra el momento del acto discriminatorio y “eso es innegable”.

El expediente aún no incorpora el pedido de disculpas de Agostina, pero la defensa planea notificarlo al juez antes del inicio del juicio. La expectativa está puesta en que la nueva estrategia permita modificar el rumbo del proceso y evite la máxima condena solicitada.

Páez relató cómo el proceso judicial y el tiempo transcurrido en Brasil la llevaron a informarse sobre el racismo y a reflexionar sobre sus propias actitudes. “Ahora interiorizándome, aprendiendo y escuchando, entiendo lo delicado que es”, remarcó en su mensaje.

FUENTE: Infobae

