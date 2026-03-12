jueves 12 de marzo 2026

Medio Oriente

Trece días en guerra: Estados Unidos afirma haber atacado más de 6.000 objetivos en Irán

La información fue brindada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Por Agencia NA
image

La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en su día 13 de hostilidades, con una intensificación de los bombardeos sobre territorio iraní.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses ya atacaron más de 6.000 objetivos dentro de Irán desde el inicio de la ofensiva militar lanzada a fines de febrero.

La campaña militar, denominada “Furia Épica”, se desarrolla en coordinación con Israel y tiene como objetivo debilitar las capacidades militares del régimen iraní, incluyendo instalaciones militares, bases navales, centros de mando y sistemas de defensa aérea.

El Pentágono sostiene que los ataques están dirigidos principalmente contra la infraestructura militar iraní y contra objetivos considerados amenazas para las fuerzas estadounidenses y sus aliados en la región.

Durante los primeros días de la guerra, Estados Unidos ya había informado haber alcanzado miles de objetivos militares, incluyendo instalaciones estratégicas, sistemas de misiles y embarcaciones de la marina iraní. Con el paso de los días, el número de blancos alcanzados continuó aumentando hasta superar los seis mil.

De acuerdo con las autoridades militares estadounidenses, la ofensiva busca desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní y reducir su capacidad de proyectar ataques en Medio Oriente.

Mientras Washington asegura que la campaña militar avanza, Irán responde con ataques con misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos y sus aliados en el Golfo Pérsico, lo que elevó el riesgo de una guerra regional más amplia.

Las tensiones se extendieron a varios países de la región, con incidentes militares reportados en zonas cercanas al estrecho de Ormuz y ataques que también alcanzaron instalaciones estratégicas en países del Golfo.

A pesar de que desde Washington se mostró optimista sobre el desarrollo de la ofensiva, analistas advierten que el conflicto todavía podría prolongarse durante semanas y seguir escalando en distintos frentes de Medio Oriente.

