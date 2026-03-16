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Mea culpa

El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo "mucho abuso" durante la conquista de América

El monarca habló durante una visita a una exposición sobre la mujer indígena mexicana. "Nuestro criterio de hoy no nos hace sentir orgullosos", admitió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que durante la conquista española de América hubo “mucho abuso”, aunque señaló que existía un “afán de protección” hacia los pueblos indígenas por parte de la Corona.

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El monarca hizo estas declaraciones durante una visita a una exposición dedicada a la mujer indígena mexicana en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. "Nuestro criterio de hoy, con nuestros valores, no nos hace sentir orgullosos, pero hay que cortarlos", admitió.

Entre las frases más polémicas, Felipe VI también aseguró que hubo "luchas morales y éticas en cuanto a cómo se ha ejercido el poder" en aquellos tiempos. Sin embargo, recordó que, por entonces, las directrices de los Reyes Católicos -en busca de protección de los pueblos- no se respetaron en la práctica. “La realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso”, agregó.

FUENTE: Clarín

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