El mensaje de Alejandro Sanz a Tini Stoessel que la hizo quebrar en llanto

“Te quiero mucho, te lo agradezco además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho ”, expresó Sanz a través de un video que se reprodujo en las pantallas.

Tini se mostró muy sorprendida por las palabras de su colega y su público también reaccionó al comenzar a ovacionarla. Esto provocó que se emocionara hasta las lágrimas y abrazó a uno de sus músicos sobre el escenario.

Además de colegas y amigos, Tini y Sanz trabajaron juntos en varias temporadas de la versión española del reality La Voz y hasta lanzaron una colaboración juntos. En octubre de 2020 editaron la canción “Un beso en Madrid”, en la que comparten versos como “Y una noche rota / Fue la última vez que te perdí / Una vida loca / Cuando sin querer me despedí / Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás / Tú ya no estás aquí / Se quedó en mi boca / una historia, una canción y un beso en Madrid”.