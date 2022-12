La reacción de Shakira al encontrarse con la madre de Gerard Piqué 

La relación que algunas personas llegan a mantener con sus suegros, en ocasiones, es tan buena que pese a haber roto lazos con su pareja siguen en contacto con los padres por el cariño y respeto que hubo. Sin embargo, este no es el caso de Shakira. La madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu , y la cantante no se llevan nada bien después de la polémica ruptura y escándalo de la relación del futbolista con Clara Chía.

Este distanciamiento fue evidente en su más reciente encuentro en el festival navideño de la escuela de los hijos de la famosa, en donde algunos medios acusaron a Shakira de reaccionar mal ante la presencia de su ex suegra. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos todo.

Así fue el la última vez que Shakira habló con la madre de Gerard Piqué

En octubre, cuando aún no se establecían los acuerdos finales de la custodia de Sasha y Milan, Shakira acudió a uno de los partidos de sus hijos y al llegar se encontró con su ex suegra. De acuerdo con lo revelado en ese entonces por el periodista Jordi Marti, ambas mujeres se saludaron de forma cordial y hablaron por unos pocos minutos.

Entre los breves temas que tocaron se hizo presente la opinión de Montserrat Bernabeu sobre Clara Chía Martí, la novia de Gerard Piqué. La madre del ex futbolista habría dicho que la joven es una persona "educada y cariñosa". Eso fue lo último que se dijo entre la cantante y su ex suegra. La reacción de Shakira al encontrarse a la madre de Piqué en festival de sus hijos

Medios españoles informaron que el pasado 1 de diciembre, cuando fue el festival navideño de Sasha y Milan, tanto Shakira como Gerard Piqué acudieron al evento, pero también así lo hicieron el hermano de la colombiana y la madre del ex jugador.

En el lugar, como se volvió costumbre cada que ambos están en el mismo sitio por sus hijos, la ex pareja no se dirigió la palabra. Sin embargo, se esperaba que la intérprete de "Antología" saludara a Montserrat Bernabeu, pero eso no ocurrió.

La reacción de la colombiana fue ignorarla al igual que a Piqué. Este hecho fue criticado por cientos de medios españoles, quienes aseguraron que la educación debe ir ante todo y debería saludar a la señora aunque ya no esté junto a su hijo.