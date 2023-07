La reacción de la China Suárez al fallido de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro

“Me comentaban que no le gustó nada lo qué pasó obviamente, me decían que no lo vio en vivo sino después por la catarata de mensajes que le llegaron”, dijo el periodista Juan Etchegoyen.

Y agregó: “Es lógico que no le haya gustado nada, pregunté si le pidió explicaciones a Vicuña pero no me lo aseguraron esto, y por último me dieron dos palabras ‘totalmente innecesario’, así habría definido la China lo qué pasó a su círculo más cercano”.

En ese sentido, Etchegoyen señaló que "fue muy fuerte que Benjamín diga eso porque evidentemente si esto es tal cual como lo dijo, o a la China o a Pampita no las amó, él habló de una mujer que amo, él dijo que se equivocó y seguramente amó a las dos pero si me baso en esa confesión déjenme dudar”.

“Pampita habló del tema públicamente y le restó importancia, la China públicamente no dijo nada pero a mi me daban esa data de buena fuente, seguramente que en algún momento alguien le consultara y ahí veremos que dice”, concluyó.