La participante de Gran Hermano 2022 que generó polémica por un comentario desubicado

Son 19 los participantes que ingresaron a la casa más famosa del país y el casting no sorprendió para nada. De hecho, una de las tendencias en Twitter este martes era "gorda", porque llovieron las críticas de que no había ni un solo cuerpo que no fuera hegemónico.

Lo que sí hubo y mucho fue participantes que dieron vergüenza con sus declaraciones. La que dio en la tecla antes de arrancar fue Martina Stewart Usher, la joven de 25 años es profesora de Educación Física y fue en su video de presentación donde lanzó una polémica frase que generó inmediato repudio.

Martina Stewart Usher.webp Martina Stewart Usher participante de Gran Hermano 2022.

“A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito”, sentenció muy fresca como si se tratara de una declaración aceptable.

En Twitter, a Martina Stewart Usher la mataron y ya se ganó el título de la milipili de la casa. Esperemos que remonte porque, por lo que mostró, ya es la candidata a irse primera. Todavía no hubo nominación y ella intenta ganarse el corazón de los otros participantes de Gran Hermano 2022 haciéndolos entrenar.

Conocé a Martina: jugadora de Gran Hermano 2022

El perfil de Martina Stewart Usher

Martina tiene 25 años y es profesora de Educación Física. Trabaja en una escuela y además da clases personalizadas. Es fanática del fútbol y asegura que salió con muchos jugadores. "No voy a dar nombres", dijo muy pícara.

La joven se confesó fanática de Wanda Nara y sostiene que "hizo todo bien". La botinera de la casa asoma y promete salir para encontrar al futbolista que la mantenga.