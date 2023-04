La pareja menos pensada: quién es Florencia, la nueva conquista de Benjamín Vicuña

Sin embargo, tras su ruptura pública con la modelo Eli Sulichín , al actor no se le había conocido una nueva novia, pero, fiel a su fama de seductor serial, Benjamín Vicuña ya está de novio de nuevo.

Lo curioso es que, esta vez, supuestamente para no quedar tan expuesto como en sus relaciones anteriores, el ex de Carolina Ardohain eligió a una mujer que no pertenece al mundo glamoroso de las actrices ni las modelos.

El encargado de dar la noticia fue Juan Etchegoyen, de Radio Mitre, que habló con la periodista especializada Pochi, que escribe en el portal especializado “Gossipeame”.

La joven le dijo a su anfitrión: “A mí me llegó la información directamente desde Uruguay de muy buena fuente que Benjamín estaría saliendo con una mujer llamada Florencia, ella es escenógrafa, soltera y muy mona”.

Y agregó: “Todo indicaría que Benjamín Vicuña y Florencia se conocieron en el ámbito laboral, el apellido de ella es impronunciable”.

La influencer remarcó que el ex de la China Suárez se encuentra, de hecho, en Uruguay, junto a su nueva novia: “Está parando en el hotel Montevideo y éste fin de semana habría estado con Magnolia y Amancio, dos de sus hijos, allí”.

El actor chileno habría llamado a la influencer en un intento por evitar que diera esta información, pero Pochi remarcó: “El tema es que yo le dije que tengo todos los detalles”.

Pochi cerró la charla diciendo: “Benjamín Vicuña invitó a Florencia al restaurant Polo Bamba y allí pasaron un momento. Imaginate que si vos le contás esto a una persona se entera todo Uruguay. Pueblo chico, infierno grande. Quizás Benjamín no tiene ganas de que se lo involucre con compañeras de trabajo".

El programa de Radio Mitre donde hablaron de la nueva conquista de Benjamín Vicuña: