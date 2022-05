La nueva de Silvia Süller que involucra a Jorge Rial: "Fui amante cuando..."

Silvia Süller no tiene un buen recuerdo del conductor.

Süller decidió contar cómo fue su pasado con el papá de Morena Rial, a quien conoce dese el año 1996 y "ha salido con él". Ahí ya generó sorpresa, pero más aún cuando le consultaron sobre el vínculo que tuvieron en esa época. "Era amante de Jorge Rial. Venía a casa cuando él estaba casado con Silvia D'auro", confirmó la ex vedette.

Pero todo habría terminado de mala manera, ya que según contó la ex vedette, el periodista comenzó a censurarla de diferentes lugares y hasta a hacerle la vida imposible. Por tal motivo, Silvia no tuvo palabras agradables hacia Rial: "es una basura, es un mafioso, arruinó familias, mi propia vida ha arruinado", continuó diciendo la hermana de Guido Süller.

rial2.jpg

Además contó que cuando se peleó con Rial ella tenía prohibida la entrada a América TV mientras él estaba como conductor. Por el momento, el ex Intruso no ha emitido declaraciones al respecto, quizás no lo haga o quizás sí.