La mamá de Tomás Holder reveló el problema de salud que su hijo ocultó en la casa

La mamá del ahora exparticipante habló con Carmen Barbieri y se mostró feliz de que haya salido del reality por el miedo a lo que podía ocurrir después. “A mí como mamá me partió el corazón que diga que con el personaje se sentía fuerte y como Tomi no podía aguantar estar en la casa”, aseguró la mujer. “Acá en Rosario lo conocen todos”, agregó.

Respecto a la manera que Holder decidió jugar en el reality, Gordillo se mostró un tanto sorprendida por la actitud del joven de 21 años. “Recuerden que él y Thiago fueron los únicos que entraron llorando y después ni yo entendía lo que hacía, lo hubiera sacado a sopapos, le dije que lo mejor que tienen las personas es la humildad y que ese personaje lo iba a hacer perder”, explicó sobre la charla previa que tuvo con su hijo.

En otro tramo de la entrevista, la podóloga de 41 años reveló un extraño problema de salud que él tiene desde su nacimiento pero prefirió ocultar ante las cámaras por “vergüenza”. “Él tiene un problema en el pecho, que de un lado se va para adelante y del otro no, la obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, yo no llegaba a pagarlo y él empezó a entrenar, y por eso no se le nota la diferencia del pecho”, describió.

Gisela, quien tuvo a Tomás a los 20 años y hoy también es madre de otros dos chicos, cuyo padre no es el mismo que el del influencer, recordó que su hijo mayor vive con ella y es quien la ayuda a criar a sus hermanos. “Yo vine en colectivo a Buenos Aires y mi hijo se maneja en otro mundo y quiere sostener eso por presión de su entorno, pero es insostenible...”, remarcó con respecto a la imagen que muestra Holder en sus redes sociales a la hora de hacer publicaciones en TikTok.

“Tuve un ACV en la pandemia, un problema de corazón y él me ayudó, es un gran hijo”, agregó Gisela dando a entender que a Tomás Holder lo arruinó el personaje que llevó a la casa. “Tomi no es millonario, tiene canjes, la Ferrari (que muestra en sus redes) es del amigo”, contó.

“Me gustaría que vaya a un psicológo porque si él cree que el personaje lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable, lo va a sacar de juego no sólo en una casa sino en la vida”, reflexionó la madre que se animó confesar que su hijo ya no la estaba pasando bien en el reality. “Lo veía que está respirando por la boca, me daba cuenta de que estaba saturadísimo y que no iba a poder seguir sosteniendo el personaje”, sentenció.

Carmen quisó saber si Tomás tenía relación con su padre, quien se había anotado para participar en las otras versiones de Gran Hermano. Y la madre respondió: “A veces habla con el padre. Apenas empezaron los castings el padre le dijo ‘vos tenés que dividir grupos, hacer estrategias’”.

Fuente: Infobae