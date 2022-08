La mamá de El Noba habla sobre el tétrico viral en la tumba de su hijo

Rápidamente, el video generó todo tipo de especulaciones. Muchos usuarios en Twitter pidieron rezar por el alma del músico pero la que no se lo tomó para nada bien fue Vanesa Aranda, mamá del artista fallecido.

"Hay cosas que muestran sin pedir permiso y sin compasión, como el video que hizo un pibe en YouTube y no me pidió permiso, yo tuve que buscar a este muchacho y le expliqué lo que pasaba, para mí no corresponde ni por respeto a mí ni por la nena de 6 años”, dijo Vanesa Aranda en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

La mujer se mostró muy enojada por el video que ella considera está editado y es una falta de respeto para la familia que El Noba dejó cuando murió el pasado 3 de junio.

“Yo por no ser mala, no cerré el nicho de mi hijo y vos ves detrás del vidrio. Supuestamente, dicen que se escucha la voz de mi hijo y no lo es, yo no le di permiso a que filme eso, es una falta de respeto para su hija y para toda su familia, me dijo que era un cementerio del Estado, pero es mi hijo", de quejó muy molesta Vanesa.

A pesar de que se comunicó con el youtuber, la mujer no logró que levanten el video de las redes sociales donde ya tiene miles de reproducciones, a pesar del dolor de la familia.

"Él me dijo que era un homenaje y no es un homenaje lo que hizo, se hubiera contactado conmigo para preguntarme y en todo caso ahí veíamos que se hacía, los videos salen con el nombre de él, lo llamé y le expliqué mi situación", sentenció Vanesa Aranda.