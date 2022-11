La mamá de El Noba dice que se le aparece cotidianamente: "Lo hace en forma de..."

De visita en La tarde del nueve, V anesa le contó a Tomi Dente y a Pía Slapka que “no es religiosa y no practica la fe” . “El único pensamiento que tengo es ‘¿Por qué a mi hijo?’, nada más”, explicó.

Cuando los conductores le consultaron por algún tipo de “conexión que trasciende lo sensorial”, la mujer negó tener “señales” del cantante. “Yo siempre lo voy a defender porque es mi hijo. Nadie me va a decir cómo fui como mamá o cómo fue él como hijo. Y en esas situaciones, yo siento que él me dice ‘Vamos Vanesa, vos podés’, porque siempre me decía eso”, recordó

“’Dale Vanesa, yo sé que vos podés’, me dice, porque sabe que yo lo voy a defender hasta el último de mis días. Pero no hay señales. De eso nada, más que un colibrí que siempre se nos presenta en casa y en la casa de mi mamá”, dijo, ante el asombro de Dente y Slapka, asegurando que esto ocurre desde la muerte del cantante.

“¿Viste que los colibríes están un ratito y se van? La semana pasada estuvimos en la casa de mi mamá y él estaba ahí. Y yo sé que era él, ahí sí me di cuenta que era él, o a veces estamos en mi casa y viene y está, y se va. Yo sé que es él”, aseguró una y otra vez, Vanesa.

“No sé si es el mismo colibrí, pero es un colibrí. Pero no sé si son señales, yo no creo en eso. Yo a mi hijo lo llevó acá: en mi corazón, en mi mente, y siempre está, cotidianamente”, aseguró la mamá de El Noba.