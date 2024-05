La mala noticia que le espera a Furia cuando deje la casa de Gran Hermano

Furia , de “Gran hermano” , no deja de generar titulares y, en esta ocasión, se conocieron detalles de lo que sucede entre sus hermanas. Juan Etchegoyen habló del tema en su programa de Radio Mitre : “Voy a contar una información que la fui trabajando y procesando en estos días, fue difícil porque las protagonistas de esta historia no responden el teléfono. Andrea , la hermana de Furia , reveló cosas fuertes de la familia que a Coy no le gustaron nada”.

En ese punto, el comunicador se puso picante: “En medio de una interna feroz, esta es la noticia de último momento que quería revelarles. A Coy le molestó que Andrea hable sin su consentimiento porque ella maneja todo en el mundo Furia. Ella tiene todo el poder de Juliana afuera”.

Y afirmó: “Lo que dice Coy es que lo que dice Andrea es todo mentira y que lo que cuenta ella nunca existió. Es raro decirlo, pero nadie dice nada en el mundo Furia si Coy no da el visto bueno. Habrá que ver qué pasa cuando Andrea reciba esta carta documento en los próximos días, si sigue hablando o no”.

Embed - Feroz interna en la familia de Furia: aseguran que Coy le iniciará acciones a su hermana Andrea

Las declaraciones de Andrea que enojaron a Coy, las hermanas de Furia

La mujer contó en “Intrusos”: “Muchas cosas me entero por televisión. El problema es Coy no me dejó entrar al canal. Cuando vine a Buenos Aires saqué una entradita, como corresponde y como cualquier persona, Coy lee mis mensajes y me clava visto. Y a través de mi hijo me manda un mensaje que dice Coy que no la moleste tanto”.

Y confesó: “Estamos peleadas por la casa: Coy quiere más metros cuadrados. Mi papá nos dejó una casa, sólo que Coy en especial discute mucho por eso, quiere más metros”.