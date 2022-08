La madre de Matías Defedrico mete en problemas a Cinthia Fernández con una grave denuncia

cinthia fernández y matías defederico.webp

"El martes pasado hice la denuncia por hostigamiento, y me la tomaron por violencia doméstica. Y hoy por mail les mandé todo lo que ella subió a su Instagram. Esto ya está en manos de la Justicia", aseguró la abuela paterna de las niñas en diálogo con el ciclo A la tarde. Es en ese programa de televisión que Analía Frascino ha hecho algunas de las declaraciones más explosivas contra su exnuera.

La madre de Matías Defederico también se defendió de las acusaciones que Cinthia Fernández hizo sobre ella ya que asegura que la mujer le hizo brujerías y mostró un video para probarlo.

"Vi a un hombre, no me vi a mí. O sea, me está culpando de algo que no sé… En realidad, llegó de vacaciones. Estuvimos una semana tranquilos y ahora empiezan", dijo Frascino sobre el video.

"Yo ya expliqué que no conozco a ningún Tata. Sino, no hubiera hecho una denuncia, no sé a qué se refiere. Pasa que llega de vacaciones y alguna bomba tiene que tirar, tiene que volver a dar un pantallazo", manifestó la abuela de las nenas.

Frascino sostiene que también por estas acusaciones de brujería le hizo una denuncia a Cinthia. La cosa viene para largo y las partes no muestran ganas de calmarse.