Sofía expresó: “Quiero decir algo, ¿puedo? Perdón. Por favor, la gente pel... del chat que escribe para decir que quiere ver a Charly García. ¡Basta con Charly García! ¡Vayan a escuchar el disco horrible que sacó Charly García! ¡Váyanse de acá! No los queremos, fanáticos de Charly García, se pueden ir bien a la m...”.

Qué pasó entre Sofía Gala y Charly García

La joven agregó: “No molesten en el chat que me distraen. Matías no sé cuánto, andate, ¡nadie te quiere! Imaginate que estás acá hablando de Charly García. Retirate, por favor, gracias. Perdón, chicos, pero el nivel de la gente pel... me quema la gorra. Muera”.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Gala redobló la apuesta: “¿Cuál es el problema, pel...? ¡Váyanse! Tengan una vida. ¿Por qué estás comentando acá si no te gusta? Retirate, mi amor. ¡Andá a escuchar el disco de Charly García!”.

La diva aclaró: “No puedo creer la gente que se mete en un chat que dice que no le importa o que odia. ¿Para qué te metés? Ridículo, psicópata. Andate a tu casa. ¡Tomátelas!”.

La inesperada pelea entre Sofía Gala y Charly García que terminó en escándalo: "Ridículo, psicópata" pic.twitter.com/LVrIkBOe1r — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 27, 2024

Es importante remarcar que poca gente se animó a criticar al nuevo trabajo de Charly García, de hecho, la única voz disidente entre los artistas fue Sergio Rotman, integrante de “Los Fabulosos Cadillacs”, que expresó: “El disco me parece un espanto, una aberración. Me da mucha pena lo que le hacen a esa persona. Me parece muy triste que no tenga amigos. Que nadie le diga: ‘Vení, tomá un té, a lo mejor hacerlo así no es necesario’. Yo jamás habría permitido que un amigo haga un disco así. Lo más absurdo es que muchos digan que es el disco del año”.