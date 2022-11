La inesperada confesión de Rusherking sobre el día que conoció a la China

Ahora, el que habló fue Rusherking y contó todo lo que ocurrió el día en que tuvo la oportunidad de "encarar" a la China Suárez pero no lo hizo y por qué motivos.

china-suarez-y-rusherkingjpg.webp "Perfecta", el tema de Rusherking dedicado a la China Suárez.

El músico estaba invitado a Ferné con Grego (Twitch y YouTube) y fue entonces cuando decidió sincerarse sobre algunas cosas que le pasaron al conocer a la imponente rubia.

“Cuando empezás a hablar por WhatsApp con la China Suárez, ¿en tu grupo de amigos de Santiago del Estero te dijeron ‘qué carajos’?”, le preguntó Grego Rosello muy picante.

El trapero advirtió que nunca le dijo algo así a sus amigos. “La gente está loca... Me felicitaban, me decía ‘Rusher, sos un capo’ y yo no lo veía así. Fue un flash porque yo no sabía que era tan conocida", dijo.

china suárez.jpg

Rusherking recordó la primera noche que vio a la China Suárez y sorprendió. “Nos conocimos en una fiesta y ella me invitó un fernet”. Sin embargo, aseguró que él fue muy respetuoso: “No iba a acercarme a chamuyarla ni hacerme el banana porque no correspondía. Me parecía hermosa y me moría de ganas de chamuyarla, pero no pintaba ni a palos... y después se dio todo”, dijo. Tremendo.

La versión de la China Suárez sobre la noche que conoció a Rusher

No es la primera vez que la pareja cuenta que no pasó nada al verse las caras por primera vez. Ya lo había hecho antes la China Suárez en La Peña de Morfi.

“Cuando lo vi me sorprendió muchísimo. Primero porque lo vi muy alto y me encantó. Pero no nos dimos bola esa noche. Teníamos un amigo cupido de su lado y a otro cupido de mi parte. Al principio no hubo onda”, recordó la ex Casi Ángeles.