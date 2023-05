La impactante suma que recibió Agustín de Gran Hermano de sus fans

La periodista Nadia Epstein contó lo que ocurrió: “Agustín Guardis vino al piso a charlar con nosotros. Mientras lo estábamos esperando, en la reunión de preproducción del programa, llega una caja. Y en la puerta nos dicen: ‘Para los chicos de Gran Hermano’”.

La joven agregó: “Abrimos la caja y había 500 mil pesos. En fandom de Agustín la juntó y le trajo esa cantidad”.

Nadie explicó: “Ellos dijeron que iban a juntar toda la plata del premio porque el fandom creía que Agustín merecía ganar el premio. Entonces, lo seguían y le llevaban la plata hasta llegar a la totalidad del premio que ganó Marcos”.

Daiana Filgueira, la ex novia de Agustín Guardis, salió a destruirlo con un extenso texto que subió a su cuenta oficial de Twitter.

La joven escribió: “Cada vez que te dedico un tuit largo, sabé que fue por algo que me dolió. Vos me conocés muy bien, Agustín, y sabés que yo mientras estabas adentro te elevé como hombre y como persona. Te ayudé a que te reconocieran como la 'frodoneta'. Coscu creyó en mis palabras, que sin esas no te hubiera apoyado. No lo hago por soberbia, sino por tu falta de gratitud”.

En ese punto, Daiana remarcó: “Triste fue leer que vos permitieras que se rían de mí en tu chat y que me rebajen como persona siendo que la mayoría de esos se bajaron cuando precisamente vos, tanto a mí como a tus parejas o personas con quienes estuviste, le faltabas el respeto frente a miles de personas”.

La veinteañera lanzó una dura acusación contra su ex: “Sé que tanto vos como tu séquito me tienen censurada, pero de ahí a burlarse de mí no está bueno. ¿Le contaste toda la historia o solo te callaste lo que no te beneficiaba? ¿Sabés lo que es la gratitud? No es una remera, es respetar a la persona que te bancó y dio la cara para que seas quién sos hoy y no sólo ahora sino cuando no eras nadie”.

Daiana confesó: “Yo no soy la que te metió los cuernos, soy la que te dio cuando no tenías nada, trabajo, creatividad, te abrí la puerta de mi casa, te elevé como hombre. Ellos no entienden esto que te digo, pero vos sí y por eso esperaba el mismo respeto y la misma elevación que yo hice por vos. Te di hasta el tiempo para que lo recapacites”.