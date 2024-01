La impactante decisión de Charlotte Caniggia en el Bailando 2023

Sin embargo, surgió algo curioso en la pista del Bailando, y es que la hermana de Alex Caniggia se salvó con el 43,3% de los votos junto a Jesús Vinent, su compañero, pero quedó totalmente descalificada por la producción ya que decidió irse en medio del vivo. De lo contrario, la actual exparticipante podría haber seguido en competencia para la próxima semana.

En ese entonces, el conductor del programa anunció la renuncia confirmada de Charlotte, y puso en palabras lo que le escribió la propia mediática. "Muchísimas gracias por todo. Te pido disculpas por lo de hoy, me pasé. Me puse tan mal y no quería que me vean llorando y mal. Pido disculpas a Marcelo y Chato (Prada)", comenzó diciendo.

"La verdad este año la pasé increíble, estoy súper agradecida con ustedes. Siempre la paso increíble allí. Gracias por darme esta oportunidad nuevamente. Si estoy como mala no poder estar bien con el baile. Me encantaría seguir, pero si no es el baile, es imposible. Muchísimas gracias por todo, pido disculpas", concluyó Charlotte Caniggia en un mensaje para la producción del Bailando (América TV).

Posteriormente, Juli Castro se transformó en la 15º pareja eliminada con el 26,3%, mientras que Coki Ramírez se quedó con el 30,4%.

¿Por qué renunció Charlotte Caniggia del Bailando 2023?

Luego de la discusión con la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Tinelli habló con LAM (América TV) y se refirió a Charlotte previo a su renuncia: "Es raro, estamos viendo a ver qué pasa. No solamente no atiende el teléfono, sino que además en la salida hubo un problema en la puerta, casi choca el portón. Raro todo lo que pasó, porque en un momento la vi que estaba muy divertida, después empezó a ponerse un poco más picante".

Al irse del estudio, Tinelli advirtió que "si no se presentaba iba a ser eliminada", y agregó: "Me sorprendió la manera porque siento que ella sabe manejar el juego. Que se haya ido así, que no atienda el teléfono, que no sepamos que va a pasar. Por ahí no quiere venir más. Me pareció algo raro en ella".

En ese preciso momento, las cámaras del programa de Ángel de Brito captaron con anticipación la secuencia donde Charlotte Caniggia se retiraba del estudio. Además, el conductor ya había confirmado que la hermana de Alex Caniggia no iba a continuar en el reality.

Si bien no se dieron los motivos con exactitud sobre su salida del Bailando 2023 (América TV), se rumorea que la mediática se habría cansado de las críticas tras haberse ido de vacaciones, y la discusión con Coti fue la gota que rebalsó el vaso. Hace unos días atrás, muchos de sus compañeros empezaron a decir que merecía ser expulsada por no cumplir con su trabajo.

Además, las reglas en el reality cambiaron en el proceso, y la producción decidió en las últimas semanas que ningún integrante puede ser reemplazado, así sea por vacaciones, lesión u otras situaciones externas.

De esta manera, Charlotte Caniggia tuvo que volver al Bailando 2023 (América TV) después de sus días de descanso para no quedar automáticamente descalificada, aunque su decisión la terminó llevando por el mismo camino.