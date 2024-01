Video: Charlotte Caniggia trató de falsa e insultó a una ex Gran Hermano en el Bailando y abandonó el certamen

Charlotte Caniggia arremetió fuerte contra Coti Romero, la ex Gran Hermano, en el Bailando 2023.

La mediática Charlotte Caniggia regresó este martes al Bailando 2023 tras su cuestionada ausencia y generó una nueva polémica, luego de pelearse con la ex Gran Hermano, Coti Romero y abandonar el estudio del programa conducido por Marcelo Tinelli.

TV Nacional Coti Romero no pudo contener las lágrimas: qué pasó

La hermana de Álex se tomó vacaciones en medio del certamen, algo que le valió las críticas de algunos concursantes, tal el caso de la ex Gran Hermano y del actor Yeyo de Gregorio. Sin embargo, poco pareció importarle los cuestionamientos y este martes por la noche volvió al programa de América y se ganó la atención de todos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffedeebongiorno%2Fstatus%2F1744911012594090101&partner=&hide_thread=false Mientras tanto en el #Bailando2023, Charlotte disparó contra Coty Romero y le dijo “falsa pelotuda de mierda”



Charlotte se fue llorando después de la pelea y renunció al certamen



pic.twitter.com/AT3ouKVh8D — fefe (@fedeebongiorno) January 10, 2024

Mientras se desarrollaba la sentencia, la modelo hizo gestos y demostró su bronca con Coti, quien desde el streaming aclaró que sus críticas iban destinadas a la producción y no a ella.

“Para mí sos mala gente, no sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma todo te lo va a devolver”, le dijo Caniggia a la exparticipante de Gran Hermano. Notablemente enojada, continuó: “Es una chanta, es una boluda esta, pero posta, una real boluda. Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Esta no llora ni, aunque la maten”.

Más tarde, se retiró del estudio y se dirigió a su camarín junto a su amiga Marian Farjat. Cuando los movileros la abordaron para hacerle preguntas, Charlotte optó por dirigirse a la barra y tomar un trago. Luego, a bordo de su auto BMW y sin dar declaraciones, se fue del lugar.

El conductor se mostró muy confundido con la situación y reveló: "No solamente no atiende el teléfono, sino que además en la salida hubo un problema en la puerta, casi choca el portón. Raro todo lo que pasó, porque en un momento la vi que estaba muy divertida, después empezó a ponerse un poco más picante”. Acto seguido, agregó: “No contesta, así que no sé qué va a pasar”.

Ahora falta confirmar si abandonó o no el concurso de baile, donde se perfilaba este año como seria candidata a ser la ganadora, ya que cuenta con mucho apoyo de los televidentes. Sin embargo, Ángel de Brito adelantó en LAM que quizás esta fue su última participación en el ciclo: "Me informan que Charlotte renunció".