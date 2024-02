La fulminante pregunta de Mirtha Legrand a Martín Bossi sobre Fátima Florez

Sin embargo, fiel a su estilo, Mirtha subió la apuesta. "¿Te llevás mal con Fátima Florez? Estas son las preguntas de la Chiqui", preguntó.

Con su característico sentido del humor, Bossi primero tiró un chiste y luego aseguró: "No, no me llevo mal. Los medios siempre crean rivalidades, pero no tengo problema. Me parece una laburante".

La conductora aprovechó para recordar que fue a ver la obra de la imitadora y puso fin a los rumores de supuestos desencuentros entre ellas. “Se está haciendo muy buen teatro en Mar del Plata”, cerró.