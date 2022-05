La fuerte frase con la que Pampita se metió en el conflicto de la China Suárez y Benjamín Vicuña

La China Suárez está harta. Es que con los viajes de Benjamín Vicuña casi no le queda tiempo para ella y esta semana explotó en Twitter. La actriz acusó al chileno de no ser un padre presente y se quejó por no poder hacer su vida porque está 24/7 con los niños. Y la verdad que un poco de razón tiene.

"Algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio. Igual no van a dejar de preguntar", opinó Pampita. Las panelistas de LAM, bichas siempre, la pincharon un poquito más para llevar la conversación hacia otro terreno.

"Yo siempre pienso 'no quiero que los chicos lean tal cosa'. Quiero que el día de mañana, si googlean, no encuentren nada. Yo no hablé mal de su papá, o no dije algo feo. Ni tampoco recibí algo feo yo del otro lado… Prefiero no meterme en nada y opinar solo de mis cosas", se despachó la modelo.

pampita y vicuña.jpg

Luego, Ángel de Brito le remarcó el tuit de la China contra Benjamín Vicuña: "No tuiteaste" y ella respondió: "Y no tuitear".

Así, la madre de Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca cerraba el tema y marcaba una postura clara sobre de qué lado está en medio de todo este conflicto.