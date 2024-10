La foto de la novia de Liam Payne que enojó muchísimo a sus fans

La joven influencer eligió dos amigas para ir hasta una tienda, donde compró alimento para mascotas. Se trató de la comida de Stan, el perro al que el músico de One Direction quería como un hijo. Sin embargo, los fotógrafos explicaron que el cachorro se encuentra en otra propiedad y no con ella, lo que despertó rumores de abandono por parte de Kate. Esto es algo que jamás hubiera querido Payne, a quien todavía no le dieron su santa sepultura.