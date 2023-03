La foto de la boda secreta de la China Suárez y Rusherking

3TKERNPV2ZE4LETCXK3EWALOJU.jpg

Tomi Raimon, una persona muy cercana, tanto a la China Suárez como Rusherking, primero escribió: “Entienden que tengo un casamiento”. Y luego subió imágenes de la actriz y el cantante a los besos, muy elegantes los dos: “Muerto de amor. Felicidades, Dios".

El amor menos pensado

En "Ferné con Grego" (Twitch y YouTube) Grego Rosello le preguntó al cantante cómo fue su primer encuentro con la actriz y modelo: “Cuando empezás a hablar por WhatsApp con la China Suárez, ¿en tu grupo de amigos de Santiago del Estero te dijeron 'qué carajos'?”.

Rusherking reconoció que sus amigos no le dijeron nada, pero los cibernautas lo llenaron a preguntas: “¡La gente está loca! Me felicitaban, me decía: 'Rusher, sos un capo'. Y yo no lo veía así. Fue un flash porque yo no sabía que la China era tan conocida”.

El cantante rememoró su primer encuentro con la diva: “Nos conocimos en una fiesta y ella me invitó un fernet. No iba a acercarme a chamuyarla ni hacerme el banana porque no correspondía. Me parecía hermosa y me moría de ganas de hablarle, pero no pintaba ni a palos... y después se dio todo”.

Sobre su relación con la actriz, Rusherking reconoció: “Estoy feliz de la vida. Encontré una estabilidad muy loca que me hace estar bien en mi trabajo, con mi salud, mentalmente, todo. Es muy compañera, me banca en todas, está todo el tiempo presente y nos queremos, nos amamos y acompañamos mucho”.