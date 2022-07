La exsuegra de Cinthia Fernández y su macabro plan para destruir a la vedette

Cinthia Fernández vive su peor momento gracias a la familia de Matías Defederico . Es que a la batalla por la cuota alimentaria que el exfutbolista no pasa completa, se sumó su exsuegra que ahora la amenaza con quitarle la tenencia de sus hijas.

analía frascino.jpg Analía Frascino.

“Hay muchas mentiras, ella tiene un micrófono todos los días y puede decir lo que quiere. Le pone una cautelar a mi hijo en Capital Federal para que él no pueda defenderse, por eso consideré que tenía que hablar yo”, arrancó diciendo la mujer.

Analía Frascino nunca se llevó bien con Cinthia Fernández y hace algunas semanas la acusó de haber querido abortar a su hija más chica. La vedette le respondió con una demanda.

“No vemos a las nenas, yo siento que las tiene secuestradas. Todo es un no: un ‘no’ para mí, un ‘no’ para el padre, y un ‘no’ para Mati. Y, bueno, he llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y tratar de ver si puedo luchar por la tenencia de las nenas”, lanzó muy segura la abuela de las pequeñas.

La mujer está decidida a destruir a la panelista de Momento D y la acusa de haber "arruinado la juventud" de Matías Defederico. “Ellas viven encerradas en una casa, sin relación con nadie. Me voy a sentar ante un juez y voy a exponer todo lo que conté en televisión, todo lo que venimos padeciendo”, cerró. Habrá que esperar ahora la respuesta de Cinthia Fernández que, cuando se trata de su exsuegra, no suele ser para nada suavecita.