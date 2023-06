La ex Virreina del Sol que se mostró en las redes con Rusherking

No hay dudas que uno de los cantantes del momento es Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking. El joven viene de estrenar la canción que reúne a "Los del espacio", donde comparte videoclip con su ex, María Becerra, y por estas horas se encuentra acaparando toda la atención. Es así que cada persona que se cruza en su camino, no pierde la oportunidad de tomar una foto junto a él. Este es el caso de Carolina Oro, la sanjuanina que saltó a la fama por ser Virreina del Sol.