La ex suegra de Cinthia Fernández la amenazó ante las cámaras: "Si algo le pasa a mi hijo..."

Cinthia Fernández y Matías Defederico no logran ponerse de acuerdo. El dinero que el ex futbolista le pasa a la vedette en concepto de cuota alimentaria por Charis, Bella y Francesca es insuficiente y las peleas ocurren todos los días.

Esto, sumado a la cautelar que la panelista le puso a Matías Defederico arruinó aún más las cosas y ahora los padres de las niñas no se pueden ni ver. Sin embargo, el conflicto escaló a otro nivel cuando comenzaron a meterse los familiares. Quien salió a hablar ahora es la madre de Defederico y ex suegra de Cinthia.

matías defederico.jpg Analía Defederico y Matías Defederico.

“Estamos podridos de este tema, estamos hartos de ella. ¿Sabés como necesito que me lleve a la Justicia? Porque ahí se van a aclarar un montón de cosas porque mi hijo no lo hace por las hijas”, le dijo Analía, la madre del ex futbolista, a un notero de A la Tarde.

La mujer se mostró furiosa con los periodistas y los acusó de traerle problemas a la familia. “Cinthia me tiene harta, nos tiene hartos a todos. Déjense de molestar porque no solucionamos nada con esto. A mí, ustedes no me solucionan nada y me traen problemas porque sólo escuchan a ella y le creen a ella”, remató la mujer muy enojada.

El cronista le ofreció derecho a réplica ante los constantes ataques de Cinthia Fernández pero la abuela, lejos de retroceder, redobló la apuesta y la amenazó: "Ella tendría que dejar a mi hijo vivir tranquilo porque una persona puede terminar en cualquier cosa. Si a mi hijo le pasa algo por toda la presión que banca día a día de ella, que se atenga a las consecuencias. Es lo único que te digo”, cerró la ex suegra.