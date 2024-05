La ex de Marcos Ginocchio se enfureció al verlo en la cama con la China Suárez: la foto

“Yo te vengo contando de daños colaterales después de la foto que subió la China el fin de semana de Marcos, uno de los problemas que hubo con eso fue que se enojó la novia salteña de Marcos o la ex, ya no sé quién es en la vida del ganador de GH Julieta Illescas . Ella lo dejó de seguir a Marcos después de la foto que subió Eugenia”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen.

image.png

Luego, agregó: “Yo hablé con ella y ahora te voy a contar todo lo que me dijo pero primero quiero contarte qué hizo Julieta apenas vio la imagen, yo desconozco cómo será la relación de Marcos con Julieta pero ella ya lo dejó de seguir desde que sucedió lo de la foto”. Además, explicó: “Además ella subió una imagen con un mensaje un tanto polémica que ahora te la voy a mostrar. Ahí la estás viendo. La frase que puso fue ‘los pelos alborotados y la mente en calma’ y luego yo hablé con ella’”.

Ante esto, Etchegoyen procedió a revelar lo que habló con la joven: “Lo primero que le pregunté fue si quería darme una entrevista a lo que ella me dijo ‘¿a mí me queres hacer una nota? ¿Por alguna razón en especial?’ Y cuando le dije el motivo que era Marcos me respondió ‘te agradezco un montón pero no me interesa la oferta’”.

“A mí lo que me cuentan es que ella está harta de que él no quiera jugársela por amor y que en este momento prioriza el trabajo por sobre sus cosas personales, obvio no le gusta a Julieta que Marcos esté cerca de la China ni de ninguna mujer”, cerró el periodista.