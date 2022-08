La ex empleada de Wanda Nara se descompensó en vivo: se vivieron momentos dramáticos

La ex empleada de Wanda Nara no la está pasando bien. Luego de que la rubia anuncie que la va a denunciar, Carmen colapsó. Se trata de la señora que formó parte de la familia de Wanda durante años pero que ahora atraviesa uno de los peores momentos de su vida.

wanda nara y empleada.webp

"No me siento bien", dijo la ex empleada en medio del relato. "Todo va a salir bien. No te asustes. Ya pasaste muchas. Te han encerrado. No te pagaron. Te privaron de la libertad... Y quiero aclarar que no estoy en contra de la familia de Wanda, pero estoy escuchando un testimonio", la intentó calmar Carmen Barbieri. La conductora también se puso a llorar y se emocionó con el duro relato de Carmen.

"Está asustada, lograron asustarla entonces me parece que ella no puede ver que tiene todas las de ganar. La única víctima es Carmen y la que tiene que estar asustada es Wanda", opinó Pampito.

Rápidamente, tuvieron que llamar a un médico para que la atienda y le tome la presión. Los panelistas y Barbieri se solidarizaron con la mujer que comenzó a hiperventilar en vivo.

"El médico la está atendiendo. El ataque de pánico es terrible. No quiero que se sienta incomoda. Nos dimos un abrazo y paró de llorar", dijo la madre de Federico Bal en vivo.

La mujer relatóque Mauro Icardi era cambiante y que "a veces me trataba mal". Carmen Barbieri le preguntó por qué no habló antes o por qué no se fue. "Porque no tenía pasaporte Carmen", dijo muy angustiada la ex empleada.